Coronavirus: Juan Antonio a veillé son père malade à l'hôpital pendant 34 jours (photo)

Un Espagnol a refusé de laisser seul son père gravement malade après son infection au coronavirus et a passé 34 jours à ses côtés dans sa chambre d'hôpital sans jamais en sortir, a-t-on appris mercredi auprès de l'établissement.

Faisant le V de la victoire, Juan Antonio et son père Regino, septuagénaire, sont sortis samedi de l'hôpital de Coslada près de Madrid après avoir passé 24 heures sur 24 ensemble pendant plus d'un mois.

Quand le père a été hospitalisé, "les médecins ont dit qu'il était dans un état très très grave et qu'il ne lui restait que trois ou quatre heures à vivre, et dans ce cas, nous laissons un proche accompagner le patient", a expliqué à l'AFP une porte-parole de l'hôpital.

Ça nous a servi à mieux nous connaître

Mais le vieil homme a bien réagi au traitement et a commencé à aller mieux: "La première nuit, son fils est resté près de lui, le deuxième jour aussi", a dit la porte-parole. Puis le fils a été lui même hospitalisé, en raisons de soupçons de contamination avec interdiction de sortir de cette même chambre où son père et lui se trouvaient. Et quand l'hôpital l'a autorisé à partir, il a décidé de rester encore... "Ce temps nous a servi à mieux nous connaître l'un l'autre", a conclu le fils au micro de la radio Cadena Ser.

Une exception

L'hôpital admet que c'est "une belle histoire" mais aussi "une petite exception" permise du fait de l'enchaînement des circonstances, car tous les proches ne pourront pas dire "moi aussi je veux rester avec mon père". "Nous avons un programme d'accompagnement, nous laissons les proches entrer dans la chambre 15 minutes par jour, bien protégés, et accompagnés par un psychologue, si le patient va mal, et que nous voyons qu'il lui reste peu de jours à vivre, que son état empire", a expliqué la porte-parole.

Avec au moins 24.275 morts, l'Espagne est le troisième pays le plus endeuillé du monde par la pandémie derrière les Etats-Unis et l'Italie. Mais le nombre de personnes guéries en 24 heures s'est élevé mercredi à 6.399, un record depuis le début de l'épidémie dans le pays qui entend procéder à un déconfinement par étapes jusqu'à la fin juin.