Coronavirus - L'aéroport de Sydney reste désert face aux restrictions de voyages toujours plus strictes

En Australie, l'aéroport de Sydney, traditionnelle porte d'entrée de l'île-continent, a encore connu un recul de près de 95% des passagers en juin, en raison des multiples restrictions imposées dans le contexte de la pandémie de coronavirus. Celles-ci se renforcent alors que le pays tente de circonscrire une seconde vague d'épidémie de Covid-19, principalement à Melbourne.

En juin, à peine 172.000 passagers ont transité par l'aéroport de Sydney, soit 94,9% de moins par rapport à juin 2019, indique l'entreprise dans un communiqué lundi. Alors que le secteur aéronautique reprend des couleurs cet été en Europe, seuls 32.000 passagers internationaux ont été enregistrés en juin 2020 à Sydney, soit moins de 3% du volume enregistré l'an passé à la même époque. Les passagers domestiques ont quant à eux été 140.000 à arpenter les couloirs de l'aéroport, soit moins de 7% du volume de juin 2019. "L'aéroport de Sydney s'attend à voir des réductions significatives dans le trafic passager tant que les restrictions sur les voyages domestiques et internationaux persistent", signale le communiqué de l'entreprise. Dimanche, les autorités de l'Etat de Nouvelles-Galles du Sud, dont Sydney est la capitale, ont encore abaissé le plafond du nombre d'arrivées par avion autorisées par jour, de 350 à 100. La reprise de l'épidémie ne semble pas faiblir en Australie, principalement à Melbourne, seconde ville du pays - toujours confinée - qui a encore enregistré 363 nouveaux cas de Covid-19 dimanche. Le pays de 25 millions d'habitants a recensé près de 12.000 infections depuis fin janvier et 122 décès. La pandémie du coronavirus a mis à genou le secteur aéronautique australien, pilier de la mobilité intérieure et extérieure de l'île-continent.