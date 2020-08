Coronavirus - L'Argentine dépasse les 300.000 contaminations

(Belga) L'Argentine a dépassé mardi le seuil des 300.000 contaminations au coronavirus et a enregistré 235 nouveaux décès en 24 heures, un de ses bilans quotidiens les plus élevés, a annoncé le ministère de la Santé.

Les autorités ont fait état mardi de 6.840 nouvelles contaminations au cours des 24 heures précédentes, ce qui porte le total des cas confirmés à 305.953. Et les 235 nouveaux décès enregistrés portent le bilan des morts à 6.048. Selon les données officielles, 223.531 personnes infectées en Argentine ont guéri du Covid-19. Le taux de mortalité actuel de l'Argentine, qui compte 44 millions d'habitants, est selon les chiffres du ministère de la Santé de 115 décès pour un million d'habitants, le plus bas de la région après l'Uruguay et le Paraguay. Lundi s'est tenu à Buenos Aires un rassemblement soutenu par l'opposition pour protester contre les mesures de confinement et d'isolement social, considérées par les manifestants comme portant atteinte à la liberté des citoyens. Le confinement, qui a été très assoupli dans la zone métropolitaine de Buenos Aires mais reste plus strict dans plusieurs provinces, doit durer jusqu'au 30 août. (Belga)