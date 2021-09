Coronavirus: l'entreprise BioNTech souhaite voir son vaccin homologué pour les enfants âgés de 5 à 11 ans

L'entreprise pharmaceutique BioNTech souhaite que son vaccin contre le coronavirus, développé en collaboration avec l'américain Pfizer, soit également approuvé pour les enfants âgés de 5 à 11 ans, a déclaré vendredi son CEO Ozlem Tureci dans Der Spiegel.



"Dans les semaines qui viennent, nous soumettrons aux autorités les résultats de notre étude menée chez les 5-11 ans à l'échelle mondiale et demanderons que le vaccin soit administré à cette tranche d'âge, y compris en Europe", explique l'intéressé. L'Agence européenne des médicaments a autorisé l'administration du vaccin développé par BioNTech/Pfizer pour les enfants à partir de 12 ans comme c'est le cas en Belgique. Mais le laboratoire vise désormais également l'approbation pour la tranche d'âge des 5-11 ans.

Selon Joerg Doetsch de l'association allemande de pédiatrie, les enfants particulièrement vulnérables, comme ceux souffrant de maladies chroniques ou ayant un système immunitaire affaibli, pourraient bénéficier de la vaccination. "Il existe des groupes à haut risque dans la tranche d'âge des 5-11 ans dont la santé et la participation à la vie sociale pourraient s'améliorer si le vaccin était à leur disposition", souligne le médecin.

Le pédiatre note toutefois qu'un dosage correct doit être pris en compte car le poids corporel des jeunes enfants est bien inférieur à celui des adolescents et des adultes. Selon Ozlem Tureci, les préparatifs pour la production du vaccin pour les enfants ont déjà commencé. Le vaccin est le même que celui pour les adultes, mais sera administré à des doses plus faibles. BioNTech étudie par ailleurs les effets secondaires du vaccin chez les très jeunes enfants à partir de six mois. Les résultats de ces études devraient être connus d'ici la fin de l'année.