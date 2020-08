Coronavirus - L'État australien de Victoria a enregistré 17 décès dus au Covid-19 en 24 heures

(Belga) L'État australien de Victoria a enregistré 17 décès dus au Covid-19 en 24 heures, soit le plus grand nombre de décès quotidiens que le pays a connu jusqu'à présent, selon les chiffres publiés dimanche.

L'Etat de Victoria a enregistré 394 nouveaux cas de coronavirus depuis samedi, a déclaré le premier ministre de l'Etat, Daniel Andrews. Le bilan précédent le plus élevé était de 15 décès il y a seulement quatre jours - tous les décès ayant été enregistrés dans l'État de Victoria. Les chiffres de dimanche portent le nombre total de décès en Australie à 295. L'Etat de Victoria est l'épicentre d'une deuxième vague de l'épidémie de coronavirus en Australie, qui a contraint la ville de Melbourne à un confinement sévère de six semaines, y compris un couvre-feu nocturne et des amendes pour ceux qui enfreignent les règles sanitaires. (Belga)