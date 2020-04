Coronavirus - L'Etat de New York enregistre 731 morts en 24 heures, nouveau record

(Belga) L'Etat de New York a enregistré 731 morts du nouveau coronavirus au cours des dernières 24 heures. Il s'agit d'un nouveau record depuis le début de l'épidémie dans cet Etat, a indiqué mardi le gouverneur Andrew Cuomo, tout en soulignant une possible stabilisation des hospitalisations.

Le précédent record datait de samedi, avec 630 morts en 24 heures. L'Etat de New York, épicentre de l'épidémie aux Etats-Unis, a désormais recensé 5.489 morts depuis le début de l'épidémie, selon M. Cuomo. "C'est la plus forte augmentation en un jour", a indiqué M. Cuomo à la presse tout en notant que l'État prévoit une future stabilisation de l'épidémie. New York compte 138.836 cas confirmés de coronavirus, ce qui en fait l'État le plus durement touché des États-Unis. (Belga)