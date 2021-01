Coronavirus - L'Inde simule des vaccinations avant de lancer une campagne massive

(Belga) L'Inde a mené samedi des simulations de vaccinations à travers tout le pays avant de lancer, peut-être dès cette semaine, une campagne massive de vaccination contre le coronavirus dans ce pays d'1,3 milliard d'habitants.

Une commission gouvernementale a recommandé vendredi d'utiliser le vaccin développé par l'université d'Oxford et AstraZeneca et les premières injections pourraient intervenir cette semaine après le feu vert définitif donné par l'autorité indienne des médicaments. L'Inde, troisième pays au monde le plus touché par le coronavirus après les Etats-Unis et le Brésil, s'est donné un objectif ambitieux de vacciner jusqu'à 300 millions de personnes d'ici la mi-2021. Selon un bilan établi vendredi par l'AFP de sources officielles, l'Inde comptait 148.994 morts et 10.286.709 de cas de contaminations. Le Serum Institute d'Inde, le plus gros producteur de vaccins au monde, a déjà stocké des dizaines de milliers de doses du vaccin Covishield développé par AstraZeneca, et quelque 96.000 personnels de santé ont été formés pour l'inoculer. Les exercices samedi consistaient justement à ce que des personnels soignants s'exercent sur des mannequins dans des centres spécialement mis en place pour la campagne de vaccination à venir à travers le pays. Le Royaume-Uni et l'Argentine ont été les premiers pays à autoriser le vaccin d'AstraZeneca/Oxford. (Belga)