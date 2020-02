Coronavirus: l'OMS se félicite des "énormes progrès"

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) s'est félicitée mercredi au Caire des "énormes progrès" effectués dans la gestion de l'épidémie de nouveau coronavirus depuis son apparition en décembre en Chine. "Nous avons fait d'énormes progrès en peu de temps", a affirmé le directeur des mesures d'urgence en Méditerranée orientale, Richard Brennan, lors d'une conférence de presse du bureau régional de l'OMS en Egypte. Alors que plus de 74.000 personnes --dont 99% en Chine-- ont été infectées dans 26 pays, le seuil des 2.000 décès vient d'être atteint. "On arrive à diagnostiquer le virus partout maintenant" et des "systèmes sanitaires efficaces" ont été mis en place, a dit Ahmed al-Mandhari, directeur régional de l'OMS.



Prudence de mise

Toutefois, il est "encore trop tôt pour dire que le virus a été endigué", a nuancé le Dr. Brennan. Parallèlement, le ministère égyptien de la santé et l'OMS ont annoncé mercredi que l'unique cas de nouveau coronavirus recensé sur le continent africain, enregistré en Egypte la semaine dernière, avait fait l'objet d'un nouveau test, négatif celui-là. Cela suppose que le patient n'est plus porteur du virus, mais un responsable de l'OMS a précisé ensuite à l'AFP qu'il ne pourrait officiellement être déclaré guéri qu'au terme des 14 jours de quarantaine. Le continent ne peut donc être considéré comme débarrassé du virus, sans parler du fait que d'autres porteurs peuvent ne pas avoir encore été repérés, a-t-il ajouté.

De fausses informations circulent sur l'origine du virus



Le 14 février, un ressortissant étranger avait été diagnostiqué porteur du Covid-19 en Egypte et placé en quarantaine, dans un hôpital du nord du pays. Début février, Le Caire a suspendu jusqu'à la fin du mois les vols de sa compagnie nationale Egyptair avec la Chine. Environ 300 Egyptiens ont été évacués en février de Wuhan, ville chinoise épicentre de l'épidémie, et placés en quarantaine pour 14 jours. Le Caire, comme plusieurs capitales africaines, entretient de forts liens commerciaux avec Pékin et est doté d'infrastructures médicales vétustes. Le Dr Brennan a également mis en garde contre les fausses informations au sujet du Covid-19 qui circulent sur les réseaux sociaux. "Il n'y a aucune preuve que (le virus) ait été produit en laboratoire ou comme arme biologique", a-t-il dit faisant allusion à certaines rumeurs selon lesquelles le virus aurait été conçu par l'homme.