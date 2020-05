Coronavirus - L'Uruguay renforce les contrôles à la frontière avec le Brésil

(Belga) Le président uruguayen Luis Lacalle Pou a annoncé lundi le renforcement des mesures sanitaires dans la ville de Rivera, située à la frontière du Brésil, où un nouveau foyer de Covid-19 a été détecté.

Le président du petit pays sud-américain de 3,5 millions d'habitants a indiqué s'être entretenu avec son homologue brésilien, Jair Bolsonaro, pour la mise en oeuvre d'un traité d'action sanitaire binational existant entre les deux pays. "Nous avons reçu l'approbation du président brésilien pour appliquer ce traité et dans les prochaines heures nous allons le mettre en pratique", a déclaré M. Lacalle Pou en conférence de presse. Les contrôles vont être renforcés afin de diminuer la circulation à destination et en provenance de la ville frontalière de Rivera (nord), qui compte plus de 100.000 habitants. A Rivera, les écoles qui devaient reprendre la première quinzaine de juin comme ailleurs dans le pays, vont rester fermées. Les mesures prisent par le gouvernement "visent à respecter la vie binationale, mais en même temps à faire en sorte que depuis Rivera ne se propagent pas des foyers de contamination", a ajouté le chef de l'Etat. Une milliers de tests vont être réalisés dans les prochains jours dans la ville de façon aléatoire pour tenter de déterminer l'ampleur du foyer. Pour l'heure, la ville a enregistré 12 cas positifs dont deux décès, survenus samedi. L'épidémie de coronavirus est sous "un contrôle relatif" en Uruguay, selon le comité scientifique qui conseille le gouvernement. Le pays a enregistré un total de 769 cas, dont 22 morts. Actuellement, 129 personnes sont malades. Avec 363.211 et 22.666 morts, selon les derniers chiffres officiels, le Brésil (210 millions d'habitants) est le pays le plus touché par la pandémie en Amérique latine et le deuxième dans le monde derrière les Etats-Unis.