La Belgique recevra la semaine prochaine 40.000 doses en moins que prévu des vaccins Pfizer-BioNTech. C'est la conséquence de travaux dans l'usine belge de Pfizer censés accélérer à terme la production du vaccin. Ce retard aura un impact sur la vaccination du personnel médical chez nous. Le patron de l'agence fédérale des médicaments et des produits de santé a jugé l'annonce "incompréhensible".

En voulant produire deux milliards de doses en 2021, Pfizer s'est fixé un nouvel objectif. Pour cela, la firme doit modifier ses installations. Ces travaux vont temporairement réduire la livraison de vaccins en Europe la semaine prochaine, et donc en Belgique. Notre pays devait recevoir 100.000 doses dans la semaine du 18 janvier, il n'en recevra que 60.000. Une mauvaise nouvelle pour les autorités qui venaient d'annoncer l'accélération de la vaccination dans le pays.

"C'est une mauvaise nouvelle parce que ça met à plat d'une certaine manière la planification que l'on avait faite, explique Sabine Stordeur, coordinatrice de la campagne de vaccination. C'est-à-dire que l'on avait pu anticiper une vaccination des professionnels de la santé à large échelle et qu'on allait la débuter cette semaine-ci. Maintenant, on va donc devoir réviser notre stratégie".

Ça n'a pas été notre meilleure soirée...

Pour Xavier De Cuyper, le patron de l'agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS), cette annonce "sans explication claire" moins de 48 heures avant la livraison attendue est "incompréhensible" et "inacceptable", a-t-il commenté samedi lors d'une vidéoconférence de presse. "Cela va nous obliger à repenser le schéma de vaccination pour la semaine qui vient", a-t-il jugé. Un exercice particulièrement difficile car "nous n'avons toujours pas reçu le chiffre exact" de doses qui seront fournies. "Nous avons été très surpris", a renchéri Dirk Ramaekers, le chef de la taskforce. "Ça n'a pas été notre meilleure soirée...".

Selon les experts de la taskforce, cette réduction attendue de vaccins ne devrait pas avoir de conséquence sur les vaccinations planifiées la semaine prochaine pour les personnes âgées, qui restent la première priorité vu leur plus grande vulnérabilité. Mais elle pourrait en avoir sur le début du programme de vaccination des personnels hospitaliers et de première ligne qui devait normalement commencer la semaine prochaine.

Pfizer annonce un plan pour limiter le retard

Les hôpitaux pourraient donc être contraints de donner la priorité à certains membres de leur personnel. Il n'est pas question en revanche de supprimer la deuxième dose de vaccin. Les 600 premiers résidents qui ont été vaccinés en décembre dernier la recevront comme prévu la semaine prochaine. "Si l'on veut assurer une immunité qui soit optimale chez ces personnes, il faut leur administrer la deuxième dose."

Le groupe américain Pfizer a annoncé samedi un "plan" qui doit permettre de limiter à une semaine les retards de livraison du vaccin contre le Covid-19, alors que l'Europe craignait de voir faiblir les livraisons de doses pendant "trois à quatre semaines". "Pfizer et BioNTech ont développé un plan qui permettra d'augmenter les capacités de fabrication en Europe et de fournir beaucoup plus de doses au deuxième trimestre", ont annoncé les deux entreprises dans un communiqué conjoint.

"Nous reviendrons au calendrier initial de livraisons à l'Union européenne à partir de la semaine du 25 janvier, avec une augmentation des livraisons à compter de la semaine du 15 février", ont ajouté les deux groupes. "Pour ce faire, certaines modifications des processus de production sont désormais nécessaires", ont indiqué les deux partenaires.

Dans leur dernier communiqué, Pfizer et BioNTech indiquent que leur usine de Puurs "connaîtra une réduction temporaire du nombre de doses délivrées dans la semaine à venir".

Pfizer promet un retour à la normale pour la semaine du 25 janvier, avec une capacité augmentée pour le 15 février. De quoi rassurer temporairement les responsables belges de la stratégie de vaccination qui doivent se réunir ce soir. Pfizer reste l'un des principaux fournisseurs. L'arrivée du vaccin Moderna sur le territoire ne permet pas de compenser le retard. Le vaccin d'AstraZeneca devrait arriver début février.

