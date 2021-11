Coronavirus - La Bulgarie demande l'aide des États de l'UE pour faire face à une forte vague de Covid-19

(Belga) Le gouvernement bulgare a demandé mercredi l'aide des autres États de l'UE pour faire face à la crise du coronavirus. Sofia a ainsi activé le mécanisme de protection civile de l'UE, a déclaré un porte-parole de la Commission européenne. Des équipements médicaux tels que des masques à oxygène ou des lits de soins intensifs seraient nécessaires.

Le pays est au milieu d'une vague féroce de Covid-19. Les hôpitaux sont presque à leur limite et le taux d'incidence de l'infection sur sept jours était récemment d'environ 415. La Bulgarie est le plus mauvais élève de l'UE en termes de vaccination contre le Covid-19, avec seulement environ 24% des adultes entièrement vaccinés. Le mécanisme de protection civile de l'UE vise à renforcer la coopération en matière de protection civile et à améliorer la prévention, les dispositions et la réaction aux catastrophes. Si un pays est dépassé par une situation d'urgence, il peut demander l'aide des autres États par le biais du mécanisme. Outre les États membres de l'UE, des pays comme l'Islande, la Norvège, la Macédoine du Nord et la Turquie y participent également. L'aide est coordonnée par la Commission européenne.