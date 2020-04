Coronavirus - La Bulgarie ferme ses frontières aux étrangers, ses élus font don de leur salaire

(Belga) La Bulgarie va fermer ses frontières aux étrangers dans l'effort de lutte contre la propagation du virus Covid-19, a annoncé le ministre de la Santé publique Kiril Ananiev lundi soir. La mesure vise concrètement les visiteurs venant d'Italie, Espagne, Allemagne, France, Grande-Bretagne, Autriche et Suisse, peu importe leur nationalité.

L'entrée sera refusée aussi aux personnes venant d'autres pays européens présentant un grand risque de propagation du Covid-19. Plusieurs exceptions sont prévues notamment pour les citoyens européens et résidents de pays des Balkans qui veulent retourner dans leur pays. La Bulgarie dénombre 549 cas confirmés de coronavirus pour une population de 7 millions de personnes. 22 personnes ont perdu la vie. Cette interdiction de voyage fait partie de l'état d'urgence prolongé jusqu'au 13 mai. Ces mesures visent à protéger le système de santé fragile du pays. C'est aussi dans cet objectif que les députés et les ministres bulgares feront don de leur salaire au système de santé publique tant que les mesures de confinement en raison de l'épidémie de Covid-19 restent en vigueur, a décidé le Parlement lundi soir. En prolongeant jusqu'au 13 mai l'état d'urgence qui permet au gouvernement d'imposer des mesures de confinement, les députés ont aussi fait preuve d'une rare unanimité en soutenant une proposition du parti conservateur au pouvoir, Gerb, de renoncer à leur salaire à partir du 1er avril. Cette mesure comptera aussi pour les membres du gouvernement et leurs cabinets politiques, ainsi que pour les chefs d'agences gouvernementales. Le don des députés s'élèvera à environ 1,44 million de leva (740.000 EUR) pour la période de confinement. (Belga)