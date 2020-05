Coronavirus - La Chine ne rapporte aucun nouveau cas de contamination, une première

(Belga) La Chine n'a recensé samedi aucun nouveau cas de contamination au coronavirus, pour la première fois depuis que le pays a commencé à publier des données sur l'épidémie, en janvier.

La maladie a fait son apparition fin 2019 à Wuhan (centre) mais la contagion a été pratiquement stoppée dans le pays, où le dernier bilan fait état de près de 83.000 cas de contamination, dont 4.634 mortels. La pandémie s'est entretemps répandue à la surface du globe, contaminant plus de 5 millions de personnes, dont près de 330.000 mortellement. "Nous avons obtenu une réussite stratégique majeure dans notre réponse au Covid-19", a clamé vendredi le Premier ministre chinois Li Keqiang à l'ouverture de la session plénière de l'Assemblée nationale populaire (ANP), grand-messe annuelle du pouvoir communiste. Devant 3.000 députés au visage masqué, M. Li a toutefois souligné "la tâche immense" qui restait à accomplir. L'administration Trump accuse les autorités chinoises d'avoir tardé à alerter le monde sur l'épidémie et d'en avoir dissimulé l'ampleur. Pékin a vigoureusement démenti les accusations de dissimulation, assurant avoir toujours partagé en temps voulu ses informations sur l'épidémie avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et les autres pays. (Belga)