Coronavirus - La Floride ordonne le confinement général face au coronavirus

Vivement critiqué pour son laxisme face à l'épidémie du Covid-19, le gouverneur de l'Etat de Floride, fervent soutien de Donald Trump, a décidé d'ordonner le confinement général dès minuit jeudi (heure locale). "Je vais prendre un décret pour limiter les mouvements et les interactions des Floridiens en dehors de leur foyer", a-t-il déclaré tout en précisant que des exceptions s'appliqueront aux services essentiels. La Floride, troisième Etat américain en termeS d'habitants, est le lieu de résidence de nombreuses personnes âgées, une population particulièrement à risque face au Covid-19. Au début de l'épidémie aux Etats-Unis, des images de jeunes faisant la fête sur les plages de Miami, alors que New York ou la Californie se préparaient au confinement, avaient choqué. Plus de 80% de la population américaine est maintenant sous ordre strict de confinement. Le gouvernement de Donald Trump n'a pas décrété de confinement fédéral, mais a laissé aux différents Etats le soin de le faire. Le gouverneur DeSantis a également mentionné mercredi la situation du navire de croisière Zaandam, au bord duquel quatre personnes sont mortes du coronavirus et qu'il ne souhaite pas voir débarquer à Fort Lauderdale, au nord de Miami. "De toute évidence, je ne suis pas en contrôle du port", a-t-il rappelé, alors qu'un plan d'accostage est en cours d'organisation, en concertation avec les autorités locales. La Floride a environ 7.000 cas de coronavirus répertoriés, pour 85 décès.