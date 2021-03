Coronavirus - La Pologne offre des vaccins AstraZeneca pour le personnel de l'Otan

(Belga) La Pologne a offert à l'Otan des milliers de doses de vaccins du groupe pharmaceutique AstraZeneca ? de quoi vacciner au moins 3.000 personnes contre le coronavirus ? court-circuitant la Belgique qui aurait dû s'en charger, a-t-on indiqué lundi de sources concordantes.

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a affirmé dimanche sur Twitter que son pays avait reçu "une invitation officielle" pour procéder à la vaccination du personnel du siège bruxellois de l'Alliance atlantique. Selon la presse polonaise, plus de vingt médecins polonais se rendront jeudi à Bruxelles pour vacciner 3.500 personnes actives au sein du siège de l'Otan à l'aide du nouveau vaccin AstraZeneca, qui nécessite deux injections. Cette vaccination devrait prendre trois jours, a précisé le ministre polonais responsable de la campagne de vaccination, Micha? Dworczyk, à l'agence de presse nationale PAP. "C'est une bonne nouvelle pour tout le monde", a affirmé lundi une source diplomatique en soulignant que ce geste permettait aux Polonais ? déjà considérés comme des "bons alliés" ? de "rehausser leur image". Cette offre a permis à Varsovie de "gagner beaucoup de crédit", a confirmé une autre source à l'agence Belga. Elle a regretté que la Belgique, pays-hôte de l'Otan et donc soumis à certaines obligations à ce titre, n'ait pas réussi à trouver en temps utile les vaccins nécessaires, en raison des retards de livraison, principalement imputables au groupe anglo-suédois AstraZeneca. Certaines délégations nationales auprès de l'Otan, notamment celles d'Italie et des Etats-Unis, ont toutefois pris les devants et déjà vacciné leur personnel. Dans les couloirs du siège, on conte aussi l'histoire d'un ambassadeur qui a effectué durant un week-end un aller-retour en voiture vers sa capitale pour se faire vacciner. (Belga)