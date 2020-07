Coronavirus - La restauration en espaces clos interdite à Los Angeles pour 3 semaines

(Belga) Afin d'endiguer l'explosion de nouveaux cas de Covid-19 en Californie, les autorités locales ont décidé mercredi d'interdire tout service de restauration en espaces clos à Los Angeles et 18 autres comtés de l'Etat particulièrement touchés par la pandémie.

L'interdiction prononcée par le gouverneur Gavin Newsom doit s'appliquer pendant "au moins trois semaines" et concerne également les bars, les cinémas et les musées qui auraient déjà pu rouvrir leurs portes. "Ces 19 comtés représentent plus de 70% de la population de Californie", qui compte 40 millions d'habitants au total, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse virtuelle. (Belga)