Coronavirus: la Russie a soumis son vaccin à l'OMS

La Russie a soumis à l'Organisation mondiale de la santé une demande de préqualification de son premier vaccin contre le nouveau coronavirus, Spoutnik V, a annoncé mardi le fonds souverain russe.



Impliqué dans le développement de ce vaccin, le fonds souverain a indiqué dans un communiqué avoir soumis une demande "pour un enregistrement accéléré et une pré-qualification" de Spoutnik V à l'OMS. La Russie "est l'un des premiers pays au monde à demander à l'OMS la préqualification de son vaccin contre le nouveau coronavirus", affirment ainsi les autorités. "Dans le contexte de la pandémie, l'enregistrement accéléré du vaccin selon la procédure (de l'OMS) rendra le vaccin russe accessible à tous dans un délai plus court par rapport aux procédures conventionnelles", ajoute ce communiqué. La Russie avait annoncé début août avoir développé et enregistré le "premier" vaccin contre le Covid-19 mis au point par le centre de recherches moscovite Gamaleïa avec le ministère russe de la Défense.

En Russie, l'enregistrement par les autorités est l'étape préalable à la phase finale des essais cliniques. Baptisé Spoutnik V, en référence au premier satellite artificiel de l'Histoire conçu par l'Union soviétique, il a été perçu avec scepticisme dans le monde, notamment parce qu'il n'avait pas atteint la phase finale des essais au moment de l'annonce. La Russie a connu une importante résurgence de l'épidémie ces dernières semaines. Le pays est à la quatrième place dans le monde en termes de nombre de cas enregistrés, avec un total de 1.547.774 d'infections et 26.589 décès.

COVID 19 BELGIQUE: où en est l'épidémie ce mardi 27 octobre ?