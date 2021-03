Coronavirus - La Serbie va produire le vaccin chinois Sinopharm

(Belga) La Serbie va être le premier pays européens où sera produit le vaccin chinois Sinopharm contre le Covid-19, a annoncé le président Aleksandar Vucic jeudi.

Un accord concernant la construction d'une usine sera signée dans les deux semaines, financée par la Chine et les Émirats arabes unis, a indiqué M. Vucic. "Nous allons commencer à produire le vaccin dès le 15 octobre", a déclaré le président à la chaîne publique RTS après avoir reçu le prince héritier d'Abu Dhabi Mohammed bin Zayed al Nahyan. Pays candidat à l'Union européenne, la Serbie maintient des relations diplomatiques et économiques étroites avec Moscou et Pékin, et a eu recours à des commandes de vaccins chinois Sinopharm et russe Spoutnik V pour vacciner à ce jour 1,5 million de ses 7 millions d'habitants. M. Vucic a précisé que les vaccins produits en Serbie pourraient être livrés "même à prix coûtant" à d'autres pays de la région. (Belga)