Coronavirus: la Tunisie proclame sa victoire sur le coronavirus

La Tunisie a proclamé dimanche sa victoire face au coronavirus, le nombre de nouveaux cas de contamination au SARS-Cov-2 étant proche de zéro. "Le gouvernement a remporté une victoire contre la propagation du coronavirus", a déclaré le Premier ministre Elyes Fakhfakh dans une interview diffusée dimanche soir. "Le peuple tunisien peut être fier de ce qu'il a accompli puisqu'il a contribué à ce succès", a-t-il ajouté. Le pays d'Afrique du Nord a enregistré un total de 1.096 infections et 49 décès dus au coronavirus. La plupart des provinces n'ont toutefois enregistré aucun nouveau cas depuis plusieurs semaines. La Tunisie a levé lundi le couvre-feu national, en vigueur depuis le mois de mars. Les frontières maritimes, aériennes et terrestres doivent également rouvrir à partir du 27 juin, après plus de trois mois de fermeture en raison de la pandémie. La reprise des voyages domestiques avait quant à elle été autorisée par les autorités du pays à partir du 4 juin.