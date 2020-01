Coronavirus - Le bilan monte à 170 morts en Chine, plus de 1.700 nouveaux cas

(Belga) Le bilan des morts liées au nouveau coronavirus est monté à 170 en Chine, avec plus de 1.700 nouveaux cas de contamination enregistrés dans le pays, a annoncé jeudi le gouvernement chinois.

Parmi les nouveaux décès constatés, 37 l'ont été dans la région du Hubei, dont la capitale est la ville de Wuhan, épicentre de l'épidémie, et le 38e dans la province de Sichuan (sud-ouest du pays). Il y a eu également 1.032 nouveaux cas d'infection dans le Hubei, et quelque 700 ailleurs en Chine, ont précisé les autorités sanitaires. Un premier cas a été enregistré au Tibet, a-t-on précisé. Le bilan des contaminations s'élève à environ 7.700 cas, soit davantage que le nombre - 5.327 - des malades du Syndrome respiratoire aigu sévère (Sras). Ce coronavirus avait fait en 2002-2003 un total de 774 morts, dont 349 sur le territoire chinois. Plus d'une soixantaine de cas d'infection ont été répertories dans d'autres pays, soit moins d'1% du nombre mondial. "Le monde entier doit être en alerte, le monde entier doit agir", a déclaré mercredi de Genève Michael Ryan, le directeur des programmes d'urgence de l'OMS, qui tiendra jeudi une nouvelle réunion d'urgence. Celle-ci sera consacrée à "la question de savoir si l'épidémie actuelle constitue une urgence de santé publique de portée internationale", a expliqué le directeur général de cette organisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, à son retour de Pékin. (Belga)