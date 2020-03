Coronavirus: le box-office nord-américain au plus bas depuis 20 ans

Alors que l'activité a ralenti fortement aux Etats-Unis et au Canada pour lutter contre la propagation du coronavirus, les salles de cinéma se vident voire tirent le rideau, et les résultats du box-office sont au plus bas depuis deux décennies.

Entre les reports des grosses sorties par les studios ne souhaitant pas perdre d'argent et les fermetures, totales ou partielles, des salles, les 12 principaux films ont rapporté moins de 51 millions de dollars ce week-end selon les chiffres définitifs publiés lundi par la société spécialisée Exhibitor Relations, un chiffre presque deux fois inférieur à celui du week-end dernier (93 millions).

L'année dernière, à la même période, ce chiffre était presque de 130 millions de dollars.

Les maires de New York et Los Angeles ont ordonné la fermeture de tous les cinémas dans leur ville pour endiguer la propagation du coronavirus.

Beaucoup de spectateurs nord-américains ont de toutes façons décidé de suivre les consignes des autorités et de rester chez eux.

Dans ce contexte catastrophique, c'est le film de Disney "En avant" qui finit pour la deuxième semaine d'affilée à la première place du box-office, avec 10,6 millions de dollars, devant deux nouveautés: "Bloodhsot" avec Vin Diesel (9,2 millions) et "J'y crois encore" (9,1 millions), drame romantique chrétien avec notamment la chanteuse Shania Twain.

Selon la presse spécialisée, ces chiffres sont au plus bas depuis ceux d'un week-end de septembre 2000.

A la quatrième place se trouve "Invisible Man", thriller adapté du célèbre roman de H.G. Wells, avec 5,9 millions de dollars. Il est suivi du très controversé "The Hunt" (5,3 millions), avec Hilary Swank et Betty Gilpin, sur des "Américains ordinaires" enlevés, traqués et littéralement chassés pour le plaisir par des élites richissimes.

Voici le reste du Top 10:

6- "Sonic": 2,5 millions de dollars;

7- "The Way Back": 2,4 millions;

8- "L'Appel de la Forêt": 2,2 millions;

9- "Emma": 1,3 million;

10- "Bad Boys For Life": 1,1 million.