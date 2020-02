Coronavirus - Le Cambodge demande à la Malaisie un nouveau test sur la passagère américaine contaminée

(Belga) Le ministère de la Santé du Cambodge a demandé à Kuala Lumpur de vérifier les résultats du test effectué sur une passagère américain du paquebot Westerdam qui a contracté le coronavirus, selon un média local.

Une passagère américaine de 83 ans qui se trouvait à bord du paquebot Westerdam a contracté le coronavirus, a indiqué samedi la Malaisie qui a diagnostiqué l'octogénaire après son départ vendredi du Cambodge en compagnie de 144 autres passagers du navire. L'époux de la touriste n'est pas contaminé. Les autorités cambodgiennes ont indiqué que l'Américaine et les autres passagers du navire Westerdam avaient été "soigneusement examinés" avant leur départ, en collaboration avec l'OMS et le centre américain de contrôle et de prévention des maladies. La compagnie de croisières dit attendre un test secondaire avant de confirmer les résultats positifs du test sur cette touriste. (Belga)