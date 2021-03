Coronavirus - Le Canada recommande de réserver le vaccin d'AstraZeneca aux plus de 55 ans

(Belga) Les autorités de santé du Canada vont recommander lundi aux provinces du pays de réserver l'administration du vaccin d'AstraZeneca contre le Covid-19 aux personnes âgées de plus de 55 ans, a-t-on appris de source proche du gouvernement.

La décision du Canada devrait être officialisée par le Comité consultatif national de l'immunisation, un comité d'experts indépendant qui fournit des conseils à l'Agence de la santé publique du Canada, selon cette source qui a requis l'anonymat. Sans attendre l'officialisation, le Québec et le Manitoba ont annoncé en début d'après-midi qu'elles suspendaient la vaccination des moins de 55 ans avec ce vaccin. Ce vaccin fait l'objet de suspicions après des cas graves de formation de caillots sanguins à l'étranger. Plusieurs pays ont annoncé la suspension des vaccinations avec ce sérum pour les jeunes, dont la Suède, la Finlande, l'Islande, et la France. "Jusqu'à présent, aucun cas (similaire) n'a été déclaré au Canada", a indiqué Santé Canada, dans un communiqué, ajoutant avoir appris "que d'autres cas avaient été enregistrés en Europe". L'Agence européenne des médicaments (EMA) a établi que le vaccin AstraZeneca est "sûr et efficace" et n'est pas lié à un risque plus élevé de caillots sanguins sans toutefois être en mesure d'"exclure définitivement" un lien entre le vaccin et des troubles de la coagulation rares. Début mars, le CCNI avait dans un premier temps recommandé de limiter l'utilisation de ce vaccin aux personnes âgées de 18 à 64 ans, avant de changer ses recommandations pour inclure les 65 ans et plus. Les États-Unis doivent livrer cette semaine au Canada 1,5 million de doses du vaccin d'AstraZeneca, qui n'a pas, à ce stade, reçu le feu vert des autorités sanitaires américaines. Le Canada a commandé 20 millions de doses du vaccin d'AstraZeneca, qui est l'un des quatre vaccins qui ont jusqu'à présent été approuvés par Ottawa avec ceux de Pfizer-BioNTech, Moderna, et Johnson & Johnson. En date du 25 mars, 500.000 doses du vaccin Covishield, développé en Inde par AstraZeneca et l'université d'Oxford, ont été distribués au Canada. (Belga)