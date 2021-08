Coronavirus - Le Canada va imposer la vaccination obligatoire pour les fonctionnaires fédéraux

(Belga) Les fonctionnaires fédéraux canadiens, les passagers des trains et des avions auront bientôt l'obligation d'être vaccinés contre le Covid, a annoncé vendredi le gouvernement de Justin Trudeau confronté à une remontée des cas dans le pays.

La date d'entrée en vigueur de cette mesure sera précisée au cours des prochaines semaines. Mais elle devrait s'appliquer "rapidement" et au plus tard à la fin du mois d'octobre pour le secteur des transports, a précisé Dominic LeBlanc, le ministre des Affaires intergouvernementales, lors d'un point presse. Le gouvernement canadien est "le plus important employeur au pays", a rappelé le ministre, la fonction publique fédérale recensant environ 300.000 employés. Ottawa travaille parallèlement avec les entreprises publiques, comme Postes Canada, pour que cette mesure s'y applique aussi. "Tous ces efforts visent à aider le Canada à atteindre la couverture vaccinale dont nous avons besoin pour rouvrir notre économie, pour la garder ouverte et pour protéger des milliers de personnes", a ajouté M. LeBlanc. Les éventuelles sanctions auxquelles s'exposeraient les fonctionnaires non vaccinés n'ont pas été annoncées par le ministre qui a affirmé s'attendre à ce que les employés se conforment à la mesure. Quelque 71% des 38 millions de Canadiens ont reçu une dose d'un vaccin et près de 62% étaient complètement vaccinés. Air Canada, premier transporteur aérien au pays, a déclaré accueillir "favorablement" cette annonce qui vise à la fois son personnel et sa clientèle, et permettra des "voyages plus sécuritaires". L'annonce survient moins d'un mois avant la réouverture des frontières canadiennes aux voyageurs étrangers vaccinés, prévue le 7 septembre, soit un an et demi après leur fermeture en raison de la pandémie. Jeudi, le ministère de la Santé américain avait annoncé que les travailleurs sanitaires employés par l'Etat fédéral auraient l'obligation d'être vaccinés contre le Covid-19. Et l'Etat de New York a également annoncé récemment la vaccination obligatoire de ses fonctionnaires. (Belga)