Coronavirus: le Championnat du monde d'endurance moto s'adapte

Le Championnat du monde d'endurance moto (EWC), confronté à la crise du coronavirus, adopte de nouvelles modifications de son calendrier et des mesures pour soutenir les équipes, ont annoncé lundi son promoteur Eurosport Events et la Fédération internationale de motocyclisme (FIM).

"Les conditions ne sont pas réunies pour organiser les 8 Heures d'Oschersleben, course prévue le 6 juin en Allemagne. L'épreuve est annulée et ne sera pas reportée", est-il précisé dans un communiqué. Elle "reviendra au calendrier 2021 du 20 au 23 mai".

La saison 2019-2020 devrait donc reprendre le 19 juillet avec les 8 Heures de Suzuka (Japon), si les conditions le permettent, avant les 24 Heures Motos au Mans, reportées d'avril aux 29 et 30 août, et enfin le Bol d'Or au Castellet les 19 et 20 septembre.

Le Bol d'Or devait initialement être l'épreuve inaugurale de la saison 2020-2021, qui débutera finalement plus tard dans l'année à Sepang (Malaisie) et finira avec l'édition 2021 de la course de 24 heures dans le sud de la France.

Afin de réduire les coûts de ces modifications pour les participants, avec deux courses de 24 heures organisées à trois semaines d'intervalle, "les pré-tests 24 Heures Motos et Bol d'Or seront annulés mais les séances d'essais libres du mardi et mercredi seront prolongées pour donner plus de temps de roulage aux équipes", annoncent également Eurosport Events et la FIM.

"Pour aider les teams privés, Eurosport Events dédommagera toutes les motos non-officielles qui auront participé aux 24 Heures Motos et au Bol d'Or, à hauteur de 1500 euros par moto", apprend-on enfin.

Le calendrier actualisé de la saison 2019-2020 du Championnat du monde d'endurance moto (EWC):

21-22 septembre 2019: Bol d'Or (course de 24 heures) / Le Castellet (France)

14 décembre 2019: 8 Heures de Sepang (Malaisie)

19 juillet 2020: 8 Heures de Suzuka (Japon)

29-30 août 2020: 24 Heures Motos / Le Mans (France)

19-20 septembre 2020: Bol d'Or (course de 24 heures) / Le Castellet (France)