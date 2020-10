Coronavirus - Le Chili franchit le cap de 500.000 contagions à la veille du référendum

(Belga) Le Chili a franchi samedi la barre des 500.000 contaminations au coronavirus, à la veille d'un référendum historique sur un changement de Constitution, pour lequel sera appliqué un strict protocole sanitaire.

"Nous allons devoir faire preuve de beaucoup de responsabilité pour ce référendum", a déclaré en conférence de presse la sous-secrétaire à la Santé, Paula Daza, à l'annonce du bilan quotidien des contaminations. Selon les autorités sanitaires, 1.631 nouveaux cas et 48 décès supplémentaires ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures, portant le bilan total à 500.542 cas avérés, dont 13.892 mortels dans ce pays de 18 millions d'habitants. Au cours des derniers mois, la courbe de contagion s'est stabilisée, avec des foyers occasionnels, actuellement dans le sud et l'extrême-sud du pays. Dimanche, 14 millions de Chiliens sont appelés aux urnes pour dire oui ou non à un changement de Constitution, pour remplacer l'actuelle héritée de la dictature d'Augusto Pinochet (1973-1990) et accusée par les protestataires des derniers mois de freiner les réformes pour plus de justice sociale. Un strict protocole sanitaire a été mis en place pour le scrutin: les bureaux de vote seront ouverts plus longtemps, de 08H00 locales (12H00 HB) à 20H00, et les électeurs de plus de 60 ans seront prioritaires à certaines heures. Les centres de vote ont fait l'objet d'une désinfection minutieuse, la distanciation physique et le masque seront obligatoires. Les électeurs sont aussi invités à amener avec eux leur propre stylo qui leur servira à cocher la case correspondant à leur choix pour répondre à deux questions : "Souhaitez-vous une nouvelle Constitution ? " et "Quel organe devra rédiger la nouvelle Constitution ? ", Ils pourront choisir entre une "Convention mixte constitutionnelle" composée de citoyens élus et de parlementaires, et une "Convention constituante" formée uniquement de citoyens.