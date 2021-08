Coronavirus - Le confinement prolongé jusqu'à la fin du mois de septembre à Sydney

(Belga) Le confinement du grand Sydney restera en vigueur jusqu'à la fin du mois de septembre, a déclaré la Première ministre de Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian. Quelque 642 nouvelles contaminations par le coronavirus ont été enregistrées dans cet État australien vendredi.

Le port du masque sera obligatoire en dehors de chez soi à partir de lundi, sauf en cas de pratique sportive, a ajouté Mme Berejiklian. Un couvre-feu de 21h00 à 05h00 du matin sera également instauré dans les zones jugées "préoccupantes". La prolongation du confinement ne s'appliquera pas aux zones régionales de l'État, qui devraient voir la plupart des restrictions levées à la fin du mois d'août. En dépit de huit semaines de confinement, la Nouvelle-Galles du Sud a dénombré vendredi 642 nouveaux cas de Covid-19, soit le deuxième chiffre le plus élevé depuis le début de la pandémie, et quatre décès. Au total, l'Australie, qui compte quelque 25 millions d'habitants, a enregistré plus de 41.500 cas et plus de 970 décès depuis le début de la pandémie.