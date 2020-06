Coronavirus: le Dr Fauci pessimiste pour la saison NFL

Le Dr Anthony Fauci, immunologiste en chef de la Maison Blanche, a prévenu jeudi que la saison NFL de football américain aurait du mal à démarrer comme prévu en septembre à cause du coronavirus, sinon dans une "bulle".

"A moins que les joueurs ne soient regroupés dans une bulle, isolés de la population et qu'ils ne soient testés presque tous les jours, il est très difficile d'imaginer comment on pourrait jouer au football cet automne", a déclaré M. Fauci sur CNN.

"S'il y a une deuxième vague de la pandémie, ce qui est évidemment une possibilité et qui serait encore plus compliqué à cause de la saison de grippe attendue, [la saison de] football pourrait ne pas avoir lieu cette année", a-t-il insisté.

Les ligues de basket (NBA) et de football (MLS), qui préparent leur arrivée courant juillet chez Disney World à Orlando, ont fait un choix difficile à imaginer pour la NFL: reprendre la compétition sur un site unique.

"Nous ne pensons pas que ce soit pratique ni adapté", a déclaré le directeur médical de la NFL, Allen Sills. "Quiconque est positif restera en quarantaine jusqu'à ce qu'il soit médicalement autorisé à rejouer".

La ligue et le syndicat des joueurs demeurent en pourparlers sur les détails exacts des protocoles qui seront mis en place, dont les dépistages.

La NFL fait tout ce qu'il faut pour "atténuer les risques pour la santé des joueurs", a assuré M. Sills. "Ne vous y trompez pas, ce n'est pas une tâche facile. Nous apporterons les ajustements nécessaires pour répondre aux directives de santé publique. Nous serons flexibles pour nous adapter au virus selon son évolution".

Alors que plusieurs joueurs des Dallas Cowboys et des Houston Texans ont été testés positifs au Covid-19 ces derniers jours, l'entraîneur des Baltimore Ravens John Harbaugh a exprimé son insatisfaction quant aux mesures de sécurité présentées par la ligue aux clubs, estimant qu'elles étaient "humainement impossibles" à respecter.

La NFL a prévu de faire démarrer les camps d'entraînement en juillet, avec des matchs de présaison en août et l'ouverture de la saison régulière le 10 septembre à Kansas City, entre les Chiefs, champions en titre, et les Texans.