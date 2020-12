Coronavirus - Le FMI débloque 2 milliards de dollars en faveur de l'Equateur

(Belga) Le Conseil d'administration du Fonds monétaire international (FMI) a décidé de décaisser immédiatement deux milliards de dollars en faveur de l'Equateur pour aider le pays fragilisé par la pandémie, a annoncé lundi soir l'institution de Washington dans un communiqué.

Ce montant est débloqué dans le cadre du plan d'aide d'un montant total de 6,5 milliards et s'étalant sur 27 mois qui avait été approuvé le 30 septembre dernier par le Conseil d'administration du FMI, a précisé le Fonds. "L'économie équatorienne montre des signes naissants de reprise économique après avoir atteint un creux au deuxième trimestre", a commenté Antoinette Sayeh, la directrice générale adjointe citée dans le communiqué. De plus, le nombre de nouvelles infections et décès dus au Covid-19 se sont "modérés par rapport aux niveaux élevés observés au printemps". Ainsi l'activité économique devrait se contracter cette année de 9,5% contre 11% estimé fin septembre, selon les dernières projections du FMI. Pour autant, le pays continue de faire face à des "risques considérables", note le FMI, soulignant "l'incertitude sur la profondeur et la durée de la pandémie" sur le plan mondial. L'institution recommande "une coordination étroite entre les agences du secteur public" afin que les autorités puissent "assurer une reprise solide et riche en emplois qui profite à tous les Équatoriens". Avec les 2 milliards débloqués lundi, ce sont déjà environ 4 milliards qui sont déjà versés à l'Equateur dans le cadre du plan d'aide. Le prêt avait été accordé dans le cadre du mécanisme élargi de crédit (MEDC) du FMI et remplace un accord qui avait été trouvé fin 2019. Ce dispositif prévoit une période de remboursement plus longue et un accompagnement prolongé du FMI pour aider les pays à mener des réformes structurelles à moyen terme. Outre la crise sanitaire provoquée par le nouveau coronavirus, l'Equateur a beaucoup souffert de la chute des prix du pétrole, son principal produit d'exportation. (Belga)