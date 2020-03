Coronavirus - Le gouvernement américain passe commande pour 500 millions de masques

(Belga) Le gouvernement américain a commandé 500 millions de masques du type N95 dans le contexte de la pandémie de Covid-19, a annoncé Donald Trump mercredi, sans donner de détail sur les entreprises concernées.

Plusieurs entreprises américaines ont déjà entrepris la confection de ces masques, selon le président américain. Le gouvernement américain a aussi demandé aux entreprises de construction de faire dons de leurs masques au secteur de la santé, a assuré Donald Trump. Ces masques sont désormais nécessaires aux docteurs et personnels soignants qui prennent en charge les patients infectés au Covid-19. Contrairement aux masques chirurgicaux, ces masques N95 garantissent une meilleure protection contre les infections potentielles aux bactéries et virus dans l'air. Les Etats-Unis comptent à ce stade plus de 7.700 cas et 118 morts, selon l'université John Hopkins.