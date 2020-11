Coronavirus - Le Mexique atteint les 100.000 morts du coronavirus

(Belga) Au moins 100.000 personnes ont succombé au Covid-19 au Mexique, où les cas de contamination ont dépassé le million, ont annoncé jeudi les autorités du pays.

"Aujourd'hui au Mexique, 100.000 personnes ont perdu la vie à cause du Covid-19", a dit Hugo Lopez-Gatell, responsable au sein du gouvernement de la stratégie de lutte contre l'épidémie. Le pays de 129 millions d'habitants compte désormais 100.104 décès pour 1.019.543 cas confirmés depuis que la pandémie a touché le Mexique fin février, a déclaré José Luis Alomia, directeur général de l'épidémiologie du ministère de la Santé. Les chiffres de jeudi représentent une augmentation au cours des dernières 24 heures de 4.472 cas confirmés et 576 décès. Le Mexique est le 4e pays à franchir la barre des 100.000 morts, derrière les Etats-Unis, le Brésil et l'Inde. Il est le onzième pays au monde en nombre de décès pour 100.000 habitants (77), selon les statistiques de l'AFP. Depuis le premier cas au Mexique le 28 février, le nombre d'infections hebdomadaires dépassait les 50.000 à la 29e semaine de l'épidémie, pour se stabiliser autour de 30.000 à la 38e semaine. Cependant, le mois dernier, ils ont rebondi pour atteindre 40.000 durant la première semaine de novembre, selon les chiffres officiels. (Belga)