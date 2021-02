Coronavirus - Le Mexique autorise les vaccins chinois CanSino et CoronaVac

(Belga) Les autorités sanitaines du Mexique ont autorisé l'utilisation des vaccins chinois CanSino Biologics et CoronaVac contre le Covid-19, a annoncé mercredi le gouvernement.

"L'autorisation d'urgence a été donnée aux deux vaccins", a dit en conférence de presse Hugo Lopez-Gatell, le responsable gouvernemental de la lutte contre l'épidémie de coronavirus. Le vaccin CoronaVac, de la société chinoise Sinovac, "arrivera au Mexique emballé", tandis que le vaccin CanSino Biologics "arrivera en vrac" pour être transféré vers l'Etat de Querétaro (centre) où il sera emballé. Le Mexique avait déjà autorisé trois autres vaccins, ceux de l'alliance américano-allemande Pfizer/BioNTech, du britannique AstraZeneca et le russe Spoutnik V. Le Mexique a été le premier pays latino-américain à administrer un vaccin, dès le 24 décembre, suivi le même jour par le Chili et le Costa Rica. Seul le vaccin Pfizer/BioNTech a pour l'instant été injecté, au personnel sanitaire de tout le pays et à des enseignants du sud. L'utilisation effective du vaccin d'AstraZeneca est prévue pour mars. Le Mexique, qui compte 126 millions d'habitants, totalise ce mercredi 1.957.889 infections et déplore 169.760 décès dus au Covid-19, selon les chiffres officiels. (Belga)