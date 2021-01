Coronavirus - Le Mexique dépasse la barre des 150.000 morts du Covid-19

(Belga) Le Mexique a dépassé lundi la barre des 150.000 morts du Covid-19, après avoir recensé ces dernières 24 heures 659 décès supplémentaires, selon les chiffres officiels.

Les autorités sanitaires ont aussi indiqué avoir enregistré 8.521 nouveaux cas, ce qui porte le total des contaminations à 1.771.740. Le taux d'occupation des hôpitaux s'élève à 60% dans le pays. Le Mexique, quatrième pays le plus endeuillé au monde par la pandémie, a atteint jeudi dernier de nouveaux records de décès (1.803) et de contagions (22.339) en 24 heures, selon les autorités sanitaires. Le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador, âgé de 67 ans, a annoncé dimanche qu'il avait été testé positif au Covid-19, bien que ses symptômes soient légers. L'homme d'affaires mexicain Carlos Slim, l'un des hommes les plus riches du monde, est atteint de la maladie depuis plus d'une semaine avec des symptômes mineurs selon sa famille. (Belga)