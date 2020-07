Coronavirus - Le Mexique devient le 3e pays le plus endeuillé, devant le Royaume-Uni

(Belga) Le Mexique est devenu jeudi le troisième pays au monde en termes de décès liés au coronavirus en atteignant la barre des 46.000 morts, selon un bilan établi par l'AFP sur la base de données officielles.

Le Mexique devance ainsi d'une unité le Royaume-Uni, qui comptait jeudi 45.999 morts. Les deux premiers pays les plus lourdement touchés par le Covid-19 restent les Etats-Unis, avec 151.496 morts, et le Brésil, avec 90.134 morts, selon ce bilan. Toutefois, la mortalité due au coronavirus rapportée à la population totale reste plus élevée au Royaume-Uni qu'au Mexique, avec 677,59 décès pour un million d'habitants au Royaume-Uni contre 351,82 pour un million au Mexique. Au cours des dernières 24 heures, le Mexique a enregistré 639 nouveaux décès dus au coronavirus, et le nombre des cas confirmés de contamination a atteint jeudi 416.179, augmentant de 7.730 par rapport à mercredi, selon les autorités. (Belga)