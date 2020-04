Coronavirus - Le Mexique prolonge d'un mois la suspension des activités non essentielles

(Belga) Le Mexique a annoncé jeudi la prolongation d'un mois, soit jusqu'au 30 mai, de la suspension des cours et des activités de travail non essentielles dans les zones les plus touchées par le nouveau coronavirus.

En revanche, dans les zones où la contagion a été moindre ou nulle, la mesure sera prolongée jusqu'au 17 mai seulement, a indiqué le président Andrés Manuel Lopez Obrador. Initialement, cette mesure aurait dû prendre fin le 30 avril dans tout le pays. Jusqu'à présent, le Mexique a enregistré 6.297 cas de contamination au Covid-19 pour 486 décès.