Coronavirus - Le nombre de morts dépasse les 2.000 aux Etats-Unis

Le nombre des décès provoqués par la pandémie de coronavirus aux Etats-Unis a dépassé les 2.000 samedi, tandis que le nombre des cas bondissait à plus de 120.000, selon l'université Johns Hopkins, dont le décompte fait référence.

Les Etats-Unis sont le pays au monde ayant enregistré le plus grand nombre de cas confirmés (121.117). Le nombre des morts (2.010) a doublé depuis mercredi, lorsqu'il avait franchi la barre des 1.000. Ces chiffres de mortalité liée au coronavirus restent très inférieurs à ceux de l'Italie (plus de 10.000 décès), de l'Espagne (près de 6.000) qui sont les pays où ils progressent le plus en ce moment. Devenu l'épicentre de la pandémie aux Etats-Unis, l'Etat de New York, que le président Donald Trump a dit samedi envisager de placer en quarantaine, est de loin le plus concerné, avec plus de 50.000 cas à lui seul.