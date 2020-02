Coronavirus: le Premier ministre japonais promet des mesures avant les JO

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a promis lundi que l'épidémie de coronavirus qui a déjà tué plus de 360 personnes en Chine n'aurait pas d'impact sur le déroulement des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo cet été.

M. Abe s'est engagé à travailler avec les instances internationales, dont l'Organisation mondiale de la santé (OMS), pour s'assurer que la préparation de ces grands événements sportifs ne soit pas entravée.

"En coordonnant nos actions avec l'OMS et les autres organisations concernées, nous prendrons les mesures nécessaires afin que les préparatifs se poursuivent à un rythme soutenu", a déclaré M. Abe devant le Parlement.

Les responsables japonais chargés des sports et des Jeux olympiques vont se réunir plus tard dans la semaine pour discuter de l'épidémie et des initiatives prises par Tokyo pour empêcher une propagation plus large du nouveau virus apparu en Chine voisine, a précisé le ministre des Jeux olympiques Seiko Hashimoto.

Les autorités japonaises ont émis une mise en garde contre les voyages non indispensables en Chine et refusent l'entrée au Japon des étrangers ayant récemment séjourné dans la province du Hubei, l'épicentre de l'épidémie.

Le gouvernement a affrété trois avions pour rapatrier 565 ressortissants japonais de Wuhan, ville du centre de la Chine la plus touchée par le virus.

La gouverneure de Tokyo Yuriko Koike s'est engagée de son côté à prendre des mesures strictes contre les maladies infectieuses.

Les inquiétudes suscitées par la propagation du virus ont conduit à l'annulation en Chine d'épreuves de qualification pour les jeux Olympiques, dont celles de boxe et de badminton.