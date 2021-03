Coronavirus - Le Premier ministre pakistanais Imran Khan positif au coronavirus

(Belga) Le Premier ministre pakistanais Imran Khan a été testé positif au Covid-19, deux jours après avoir reçu un vaccin contre la maladie, ont annoncé samedi ses services.

"A ce stade, le bureau du Premier ministre ne peut que confirmer que l'honorable Premier ministre a été testé positif au Covid-19 et s'est placé à l'isolement. Nous fournirons plus de détails en temps utile", ont déclaré ses services. M. Khan, 68 ans, a reçu jeudi une injection du vaccin chinois Sinopharm, alors que le Pakistan est confronté à une troisième vague épidémique. Plus tôt samedi, le conseiller santé du Premier ministre avait qualifié la hausse, ces derniers jours, du nombre contaminations de "situation alarmante". Le virus a déjà contaminé plus de 620.000 personnes au Pakistan, dont 13.800 sont morts. Le nombre limité de tests réalisés laisse penser que ces chiffres pourraient être en réalité bien plus élevés. Aux confinements stricts imposés dans d'autres pays, le Pakistan - 220 millions d'habitants - a préféré des restrictions "intelligentes", localisées et limitées dans le temps, mais pas toujours réellement appliquées. Après avoir appelé, au début de l'épidémie, la population à ne pas paniquer car "97% des malades guérissent totalement", M. Khan avait plus tard réprimandé ses concitoyens, les accusant de "ne pas prendre au sérieux" la pandémie. (Belga)