Coronavirus - Le président du Mozambique propose l'état d'urgence pour combattre le virus

(Belga) Le président du Mozambique Filipe Nyusi a proposé lundi, lors d'une allocation télévisée à la nation, de déclarer l'état d'urgence dans le pays en raison de la pandémie de coronavirus.

Un décret présidentiel a été envoyé en ce sens dans l'espoir d'une approbation mardi. Le président a déclaré que "le pays n'est pas en état de confinement" mais il a annoncé de nouvelles mesures pour contenir la propagation du virus. Toutes les activités sociales, religieuses et politiques sont ainsi interdites tandis que les frontières seront fermées, sauf pour les biens essentiels et les équipements médicaux. Le gouvernement aura également le pouvoir de demander à l'industrie de produire des biens essentiels pour lutter contre le Covid-19. L'état d'urgence entrera en vigueur à partir du 1er avril et durera 30 jours. Il y a eu huit cas confirmés au Mozambique, dont six sont venus de l'étranger. Au total, le ministère de la Santé a effectué 231 tests pour le virus. (Belga)