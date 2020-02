Coronavirus: le président Xi exhorte au maintien de l'ordre

(Belga) Davantage de contrôle d'internet et de "stabilité sociale": le président chinois Xi Jinping a plaidé pour un renforcement du maintien de l'ordre en pleine lutte contre le coronavirus, a rapporté samedi un média d'Etat.

Ses remarques surviennent au moment où le mécontentement d'une partie de l'opinion publique semble toujours vif face à la gestion d'une épidémie qui a déjà contaminé 66.000 personnes en Chine et en a tué plus de 1.500. Sur les réseaux sociaux, les censeurs ont certes laissé se diffuser les critiques visant les principaux responsables politiques locaux du Hubei (centre), la province à l'épicentre de la crise -- qui ont depuis été limogés. Mais ils se sont empressés d'effacer les messages de colère et les appels à la liberté d'expression postés la semaine dernière après la mort d'un médecin, lui-même contaminé, qui avait tenté d'alerter le public au début de l'épidémie. Le gouvernement doit "renforcer (...) son contrôle des médias en ligne" et "sévir contre ceux qui profitent de (l'épidémie) pour lancer des rumeurs", a indiqué Xi Jinping dans un discours daté du 3 février mais publié uniquement samedi par l'agence de presse Chine nouvelle. Le terme de "rumeur" est employé par le pouvoir pour dénoncer des fausses nouvelles avérées, mais également toute information dérangeante pour le Parti communiste chinois (PCC). En matière de "stabilité sociale", il "faut accroître le déploiement des forces de police", a par ailleurs déclaré le chef de l'Etat. Il a notamment appelé à réprimer ceux qui profitent de la crise pour spéculer, s'enrichir, ou vendre des équipements médicaux ou des médicaments contrefaits. Xi Jinping a également exhorté les membres du PCC à "oser critiquer" les membres du parti qui ne suivraient pas les instructions officielles ou manqueraient à leur devoir. Des responsables locaux du Hubei ont déjà fait les frais cette semaine de ces injonctions présidentielles. Jeudi, les deux principaux chefs du PCC dans le Hubei et à Wuhan, le chef-lieu provincial, ont été limogés. Ils étaient très critiqués par l'opinion, qui leur reprochait une réaction trop tardive face à l'épidémie. Xi Jinping est resté relativement discret durant les premières semaines de la crise. Mais la télévision d'Etat le montre désormais chaque jour présider des réunions ou effectuer des visites sur le terrain, le pouvoir ayant proclamé "la guerre populaire" contre l'épidémie. (Belga)