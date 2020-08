Coronavirus: le ski alpin fait l'impasse sur l'Amérique du Nord

Après avoir précipité la fin de saison 2019/20 au printemps, la pandémie de nouveau coronavirus affecte le début de l'hiver 2020/21 de ski alpin qui ne voyagera pas en Amérique du nord cette saison.

La Fédération internationale de ski (FIS) a annoncé jeudi que les étapes canadiennes (Lake Louise) et américaines (Killington et Beaver Creek) prévues traditionnellement fin novembre et début décembre n'auraient pas lieu cette saison et seraient en partie reprogrammées en Europe. C'est la deuxième fois seulement dans son histoire après la saison 1973/74 que la Coupe du monde de ski alpin ne fera étape ni aux Etats-Unis, ni au Canada.

Les États-Unis sont le pays le plus touché par la pandémie de nouveau coronavirus tant en nombre de morts que de cas, avec plus de 173.000 décès pour 5.530.000 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns-Hopkins, et continuent d'appliquer des restrictions drastiques de voyage.

"Les courses de début de saison présentent des problématiques de logistiques uniques avec les restrictions liées au voyage des personnes et des mesures de quarantaines à l'aller comme au retour, qui ont conduit à prendre cette décision", a expliqué dans un communiqué le directeur de la Coupe du monde masculine Markus Waldner.

- Dix courses concernées, quatre reprises -

Entre les deux étapes canadiennes de Lake Louise (vitesse femmes et vitesse hommes), l'étape américaine de Killington (technique femmes) et l'étape américaine de Beaver Creek (vitesse et technique hommes), ce sont dix courses au total programmées du 25 novembre au 6 décembre qui sont concernées.

La FIS a annoncé la reprogrammation pour l'instant de quatre courses avant que son Conseil ne valide définitivement le calendrier le 3 octobre. La station française de Val d'Isère accueillerait un super-G et une descente hommes les 12 et 13 décembre en plus de son weekend de courses techniques hommes avancé aux 5 et 6 décembre et de son weekend de vitesse femmes (19/20 décembre), soit trois weekends de compétitions consécutifs. Courchevel accueillerait une course technique féminine en plus de son géant, et Saint-Moritz (Suisse) rajouterait une descente féminine à son programme sur le premier weekend de décembre.

"La modification temporaire des calendriers de la Coupe du monde répond à l'objectif de la FIS de protéger avant tout la santé des athlètes, de réduire les trajets et d'offrir aux sportifs un calendrier de compétitions détaillé (le plus rapidement possible)", note la FIS.

"Killington est ma course favorite (...) ça a été incroyable de courir là-bas ces dernières années, un sentiment partagé par l'ensemble de la Coupe du monde féminine je pense", a indiqué la triple vainqueure du gros globe américaine Mikaela Shiffrin sur Twitter. "C'est vraiment dommage mais ce sera d'autant plus extraordinaire d'y retourner l'année prochaine pour un retour à la normale."

- L'ouverture à huis clos -

Le ski alpin va devoir composer pour sa saison à venir avec la crise sanitaire, alors que le début de saison a été avancé d'une semaine aux 17 et 18 octobre avec les traditionnels géants femmes et hommes sur le glacier du Rettenbach à Sölden (Autriche), qui doivent se tenir à huis clos.

Une habitude désormais, alors que le Covid-19 avait déjà causé l'annulation des treize dernières courses de la saison 2020 au printemps, dont les finales en Italie, et précipité les sacres surprise de l'Italienne Federica Brignone et du Norvégien Aleksander Aamodt Kilde.

La FIS a d'ailleurs publié mercredi son protocole de tests du Covid-19 pour la saison à venir dans toutes ses disciplines (ski alpin mais aussi ski nordique, ski et snowboard freestyle etc.) rendant notamment obligatoire un test PCR pour les sportifs avant chaque évènement à renouveler tous les trois ou quatre jours.

Alors que l'étape de Coupe du monde de ski de fond prévue en janvier à Prémanon (France) a déjà été annulée, d'autres compétitions semblent menacées. Le circuit de ski et snowboard freestyle doit notamment se rendre aux Etats-Unis en décembre puis au Canada en janvier.