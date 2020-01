Coronavirus: le SRAS et le H1N1 ont fait bien plus de victimes

Urgence mondiale, rapatriement, quarantaine autant de termes qui alerte depuis une dizaine de jours quand on parle du coronavirus et pourtant d'autres virus respiratoires similaires et même la grippe saisonnière ont déjà fait bien plus de victimes par le passé.

Le coronavirus est une infection respiratoire. Pour comprendre son danger de dangerosité, il faut donc le comparer à d'autres virus respiratoires. Exemple avec le MERS, apparu en 2012, enregistre un taux de mortalité de 35%. C'est 6 fois plus que le coronavirus chinois.

Charlotte Martin, infectiologue explique: "Un des virus respiratoires les plus meurtriers est le MERS coronavirus avec 35 % de mortalité. Les données actuelles ne permettent pas de dire que ce nouveau coronavirus va atteindre ce type de mortalité".

Si l'on compare le taux de mortalité du coronavirus à celui de la grippe saisonnière, il est plus élevé. Par contre, il est bien plus bas que celui du virus Ebola. L'autre constat se fait avec le degré de contagion; le coronavirus est susceptible de contaminer jusqu'à 3,8 personnes. La rougeole est bien plus contagieuse puisqu'elle peut toucher jusqu'à 18 personnes.

"On a aussi la pandémie H1N1 qui est une expérience. C'était un virus influenza pas corona qui a été très inquiétant au début parce que les premiers rapports de mortalité montraient une mortalité effroyable de 30 %. Heureusement, celle-ci s'est avérée faible et a démontré que c'était une maladie peu sévère" déclare Charlotte Martin.

Sur une plus grande échelle, les premiers chiffres du coronavirus démontrent qu'il n'est pas - à l'heure actuelle - le virus le plus meurtrier. Comparé à la grippe saisonnière dont les symptômes sont semblables, elle est la plus mortelle et continue de tuer 1000 personnes chaque année en Belgique.