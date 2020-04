Coronavirus - Le taux d'infection dans l'Etat américain de New York inférieur à 1

(Belga) Le taux d'infection (nombre de personnes que contamine en moyenne un malade du Covid-19) à New York est désormais inférieur à 1, atteignant 0,8, a fait savoir dimanche le gouverneur de cet Etat américain, Andrew Cuomo, durant son point presse quotidien.

M. Cuomo a qualifié cette baisse du taux d'infection de "bonne nouvelle". Il y voit la conséquence des mesures restrictives adoptées par l'État. Au cours des dernières 24 heures, l'État de New York a enregistré 367 nouveaux décès, contre 437 un jour plus tôt. Il s'agit du taux de mortalité le plus bas depuis le 31 mars. Samedi, l'augmentation était légèrement plus importante que la veille.