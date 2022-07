Coronavirus - Le vaccin anti-Covid de Novavax autorisé aux Etats-Unis

(Belga) L'Agence américaine des médicaments a autorisé mercredi le vaccin contre le Covid-19 de Novavax pour les adultes de 18 ans et plus, offrant ainsi une option supplémentaire pour se faire vacciner aux Etats-Unis, dans l'espoir d'aider à convaincre les réticents.

Le vaccin produit par cette entreprise américaine est déjà disponible dans des dizaines d'autres pays. Aux Etats-Unis en revanche, seuls trois vaccins anti-Covid étaient pour le moment autorisés: ceux à ARN messager de Pfizer et de Moderna, et celui de Johnson & Johnson. Mais l'accès à ce dernier a été limité en raison d'un risque accru de graves thromboses. L'autorisation en urgence du vaccin de Novavax va "offrir aux adultes américains n'ayant pas encore reçu de vaccin contre le Covid-19 une autre option", s'est félicité dans un communiqué Robert Califf, le patron de l'agence des médicaments (FDA). Administré en deux doses à trois semaines d'écart, il utilise une technique plus classique que l'ARN messager, qui a elle été la cible de nombreuses théories du complot, bien qu'elle ait démontré être très sûre. Le vaccin de Novavax contient une composante du virus déclenchant une réponse immunitaire, comme c'est le cas des vaccins contre la coqueluche, la méningite à méningocoque et l'hépatite B. Le taux de vaccination de la population adulte stagne autour de 77% aux Etats-Unis. Le gouvernement américain avait annoncé cette semaine avoir acheté 3,2 millions de doses du vaccin de Novavax, anticipant la décision de la FDA. (Belga)