Coronavirus - Le vaccin contre le coronavirus de Johnson & Johnson disponible en Belgique d'ici avril

Le vaccin contre le coronavirus de Johnson & Johnson pourra être mis sur le marché en Belgique en mars ou avril, a prédit mercredi soir Paul Stoffels, le numéro deux belge du laboratoire pharmaceutique américaine, sur la VRT.

"La ligne d'arrivée pour notre vaccin est en vue. Nous avons une très grande étude en cours sur trois continents, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et l'Afrique. Nous y avons inclus 40.000 personnes", a-t-il expliqué durant l'émission 'De Afspraak'. "Nous allons essayer d'aboutir à des résultats d'ici la mi-janvier. Soit dans un mois environ." L'étude sera achevée entre la mi- et la fin janvier. "Le vaccin devra ensuite être approuvé par les autorités compétentes. Aux États-Unis, cela se fait avec la FDA (Food and Drug Administration, NDLR) et cela prend environ un mois. Nous espérons y obtenir l'approbation au début du mois de mars, puis assez rapidement en Europe. D'ici la fin mars ou avril, nous serons en mesure de vacciner à grande échelle", pense Paul Stoffels, . D'après le numéro 2 de Johnson & Johnson, maison-mère du laboratoire belge Janssen, le vaccin pourra également être utilisé en Belgique en mars ou avril. "Tout dépend du moment de l'approbation. Nous espérons qu'avec les différents vaccins disponibles d'ici l'été, nous pourrons vacciner tous les travailleurs de la santé et la population âgée. Il sera possible de vacciner l'ensemble de la population plus tard dans l'année. Lorsque nous pourrons le faire, la pression sur les hôpitaux sera réduite et, espérons-le, sur l'ensemble du pays également." Paul Stoffels ne voit pas de problème à ce que le laboratoire américain Pfizer devance son entreprise dans le développement d'un vaccin. "4 à 8 milliards de vaccins doivent être produits dans le monde. Nous avons passé un peu plus de temps à développer un 'vaccin à dose unique'. Ce qui est important pour pouvoir vacciner à grande échelle."