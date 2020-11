Coronavirus: le vaccin efficace à 95% "pourrait être distribué cette année"

Le directeur du laboratoire allemand BioNTech, qui travaille avec l'Américain Pfizer sur un vaccin contre le Covid-19, a estimé jeudi "possible" son autorisation et sa distribution d'ici la fin de l'année aux Etats-Unis ou dans l'Union européenne.



"Il y a une chance pour que nous puissions encore obtenir cette année l'autorisation aux Etats-Unis ou en Europe ou dans les deux régions", a estimé Ugur Sahin dans une interview à l'AFP, précisant que la demande d'autorisation va être déposée vendredi à l'Agence américaine des médicaments (FDA). "Il est possible que nous puissions livrer des vaccins en décembre", ajoute-t-il.

Le vaccin développé par l'alliance Pfizer/BioNTech est sûr et efficace à 95% pour prévenir le Covid-19, selon des résultats complets de leur essai clinique, un niveau similaire à celui de Moderna et qui augmente les chances qu'au moins un pourra commencer à être injecté dans les bras des Américains avant la fin de l'année.

