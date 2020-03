Coronavirus - Le Zimbabwe signale un premier cas d'infection

(Belga) Le Zimbabwe a signalé, vendredi, un premier cas d'infection au coronavirus concernant un homme rentré récemment à son domicile, dans la ville touristique de Victoria Falls, après un séjour en Grande-Bretagne.

"Il s'agit du premier cas de covid-19 au Zimbabwe", a déclaré le ministre de la Santé Obadiah Moyo à la télévision nationale ZTV. "Le patient est un homme de type caucasien âgé de 38 ans (...) qui s'était rendu à Manchester au Royaume-Uni le 7 mars et était rentré chez lui à Victoria Falls le 15 mars via l'Afrique du Sud", a-t-il déclaré. Le gouvernement zimbabwéen a annoncé, mardi, une série de mesures pour empêcher la propagation du virus - y compris l'annulation d'événements publics et sportifs ainsi que la limitation des rassemblements. Les écoles fermeront mardi au Zimbabwe, où le système de santé publique est confronté depuis des années à une pénurie d'équipements et de médicaments. Des centaines de jeunes médecins exerçant dans des hôpitaux publics avaient déclenché une grève de trois mois, l'année dernière, pour protester contre leurs conditions de travail et rémunérations - qui étaient alors inférieures à 200 dollars par mois.