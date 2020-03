Coronavirus: les 24 Heures du Mans motos reportées aux 5 et 6 septembre

Les 24 Heures du Mans, ici lors de la dernière édition le 21 avril 2019, sont également reportées pour cause de coronavirusJEAN-FRANCOIS MONIER

Les 24 Heures du Mans motos, prévues les 18 et 19 avril, sont reportées aux 5 et 6 septembre en raison de l'épidémie de nouveau coronavirus, ont annoncé les organisateurs de la course mardi.

"Conséquence de l'évolution sanitaire liée au coronavirus et des restrictions ministérielles concernant les événements réunissant plus de 1.000 personnes en France, la Fédération internationale de motocyclisme (FIM), Eurosport Events, promoteur du Championnat du Monde FIM EWC, et l'Automobile Club de l'Ouest, organisateur des 24 Heures Motos, ont décidé de reporter la 43e édition des 24 Heures Motos", expliquent-ils dans un communiqué.

"Les billets actuels seront valables pour la date de report des 5-6 septembre, sans nécessité d'échange", est-il ajouté.

En conséquence, ce sont les 24 Heures motos qui clôtureront exceptionnellement le Championnat du monde 2019/2020 d'endurance moto, et non plus les 8 Heures de Suzuka (Japon) le 19 juillet, si toutefois le calendrier n'était pas encore modifié.

En sports mécaniques, un autre évènement international de premier plan est programmé le même week-end en France: l'ePrix de Paris de Formule Electrique le 18 avril, en vue duquel aucune annonce n'a encore été faite.

Suivent le Grand Prix de France moto, également au Mans le 17 mai, les 24 Heures du Mans les 13 et 14 juin, et le GP de France de Formule 1 le 28 juin. Ces trois événements sont pour l'heure maintenus.

Lundi, le gouvernement français a pris des mesures restrictives interdisant jusqu'au 15 avril les rassemblements de plus de 1.000 personnes pour lutter contre la propagation du Covid-19, qui a contaminé selon plus de 1.700 personnes en France pour 33 décès, selon un bilan dressé mardi soir.

Le calendrier mondial des sports mécaniques a déjà subi plusieurs changements en raison de l'épidémie. En MotoGP, après les Grands Prix du Qatar (annulé à l'exception des catégories Moto2 et Moto3) et de Thaïlande (reporté en octobre), c'est le GP des Amériques à Austin (Texas) qui a été reporté à novembre mardi.

En F1, le GP de Chine, qui devait avoir lieu le 19 avril, est remis à une date encore à déterminer et le GP du Vietnam le 5 avril semble incertain. Le GP de Bahreïn le 22 mars se déroulera lui à huis clos.

Le calendrier actualisé de la saison 2019-2020 du Championnat du monde d'endurance moto (EWC):

21-22 septembre 2019: Bol d'Or (course de 24 heures) / Le Castellet (France)

14 décembre 2019: 8 Heures de Sepang (Malaisie)

6 juin 2020: 8 Heures d'Oschersleben (Allemagne)

19 juillet 2020: 8 Heures de Suzuka (Japon)

5-6 septembre 2020: 24 Heures Motos / Le Mans (France)