Coronavirus - Les Bourses de Tokyo et Hong Kong en forte hausse à l'ouverture

(Belga) La Bourse de Tokyo était nettement dans le vert mardi dans les premiers échanges, dans la foulée des marchés occidentaux la veille, après l'annonce d'un vaccin "efficace à 90%" contre le Covid-19, laissant espérer une accélération de la reprise économique.

L'indice vedette Nikkei prenait 1,15% à 25.126,56 points vers 00H45 GMT après avoir gagné jusqu'à près de 1,8% dans les premières minutes des échanges, entamant son sixième jour de hausse consécutive. L'indice élargi Topix progressait de 1,38% à 1.705,09 points à la même heure. A Hong Kong, dans les premiers échanges, l'indice composite Hang Seng gagnait 1,76% à 26.474,04 points. En Chine continentale, la Bourse de Shanghai prenait 0,41% à 3.387,62 points alors que celle de Shenzhen reculait légèrement de 0,07% à 2.331,76 points. Le groupe pharmaceutique américain Pfizer et l'allemand BioNtech ont annoncé lundi que leur vaccin en développement contre le Covid-19 réduisait de 90% le risque de tomber malade du virus, un espoir qui reste cependant à confirmer, ce résultat reposant sur des résultats préliminaires et encore non détaillés d'un vaste essai clinique de phase 3 toujours en cours. (Belga)