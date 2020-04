Coronavirus - Les cas de coronavirus dépassent la barre des 27.000 en Turquie

(Belga) Le nombre de nouveaux cas d'infection au coronavirus Covid-19 a dépassé 27.000 en Turquie, selon le ministre de la Santé, Fahrettin Koca, qui s'exprimait dimanche sur Twitter.

Il s'agit d'un bond de 3.135 nouveaux cas en une journée, portant le bilan total à 27.069. En raison des complications pulmonaires engendrées par la maladie, 73 personnes sont décédées lors des dernières 24h00, portant le bilan mortel à 574. Durant la même période, le ministre dénombre de nombreux guéris, les patients qui ne sont plus malades passant de 786 à 1.042. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé un couvre-feu pour les personnes de moins de 20 ans à partir de vendredi. Depuis ce soir-là en outre, 31 villes, dont les deux principales Ankara et Istanbul, ont été confinées, avec des entrées et sorties permises pour les ravitaillements importants. Cette mesure sera d'application pour deux semaines au moins. Le premier cas d'infection au nouveau virus a été détecté pour la première fois dans la république le 11 mars, depuis lors 181.000 tests ont été réalisés pour une population de 83 millions d'habitants. (Belga)